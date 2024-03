Alla Siropack la benedizione Pasquale: “Prezioso momento di condivisione”

Nella nota di Siropack sono contenute anche alcune considerazioni sulla società attuale e le sue contraddizioni: “Non crediamo alla guerra, al meccanismo perverso che porta morte e distruzione in sempre più parti del mondo, né tantomeno a chi la foraggia e sostiene dall’esterno. Non crediamo alla politica, che in un momento già estremamente delicato torna ad inasprire il proprio linguaggio nelle campagne elettorali a tutti i livelli, alzando muri tra “noi” e “loro”, usando i toni del diverbio rispetto a quelli del dialogo. Non crediamo a quelle istituzioni che chiudono le porte e così facendo pongono l’attenzione sulle differenze tra gli esseri umani e non su ciò che hanno in comune, come successo recentemente anche sul nostro territorio. Noi crediamo invece nell’inclusione, intesa come rispetto del prossimo, e con rispetto abbiamo aperto le porte della nostra azienda al parroco Don Giovanni, venuto per la benedizione pasquale, bussando senza imporre”.