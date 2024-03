Anche a Cesenatico la “Colomba di Pace” di Emergency

Da giovedì 21 a domenica 24 marzo, Emergency sarà presente in oltre 200 piazze italiane con la sua “Colomba di Pace”. L’iniziativa, che sarà ospitata anche da Cesenatico, offre un simbolo di pace ad amici e familiari in occasione delle festività pasquali, sostenendo – nel contempo – l’impegno di Emergency per il diritto alla cura ed il sostegno ai suoi ospedali in Italia e nei Paesi in cui opera, come Afghanistan, Eritrea, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Uganda.