Il Comune di Cesenatico ha conferito l’encomio solenne a Edoardo Turci

«Edoardo Turci meritava di concludere la sua carriera come Comandante della Polizia Locale di Cesenatico – le parole del sindaco Matteo Gozzoli – e in tutti questi anni è stata la dimostrazione di come ci sia un modo umano e non solo burocratico e rigido di interpretare questo ruolo delicato. Ha sempre lavorato con pazienza, nel quotidiano, affrontando i problemi in maniera costruttiva. Abbiamo fatto tante cose insieme, alcune riuscite, altre meno: quello che posso dire è che ho sempre avuto la certezza che Edoardo agisse per il bene della comunità e mai pensando a sé stesso. Non è scontato e credo di essere stato un sindaco molto fortunato. Adesso, speriamo si goda il meritato riposo».

«Questo attestato di stima e di riconoscimento – aggiunge l’assessore Mauro Gasperini – penso sia il naturale coronamento di un percorso che Edoardo ha portato avanti con grande impegno e con uno spirito di servizio ammirevole. Collaborare con lui è sempre stato piacevole e costruttivo, e penso che sia stato un esempio per tutti i nostri agenti», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.