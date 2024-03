Morrone (Lega): “Sempre al fianco dei balneari. Il Pd invece…”

“Mentre a Bruxelles qualche schiarita la vedo – aggiunge il parlamentare leghista – c’è tempesta in Romagna e in particolare a Rimini dove l’amministrazione a guida Pd cala dall’alto un nuovo piano spiaggia rigido e dirigistico senza confrontarsi con gli operatori e imponendo loro un ulteriore problema. Il Pd finge di perdere il pelo e mantiene inalterato il vizio di penalizzare la libera impresa e gli investimenti privati, ingessando e bloccando il mercato. Come abbiamo già rilevato, infatti, appare evidente che prima della spada di Damocle della Bolkenstein il mercato e l’avvicendamento nelle concessioni era più vivace che non oggi che tutto è bloccato per il timore di decisioni punitive. Ecco, il Pd riminese anziché stimolare la ripresa, mette la retromarcia. Ma sono evidenti a ogni livello – conclude Morrone – il pregiudizio quando non l’ostilità della sinistra verso le imprese e imprenditori non targati”.