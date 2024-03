Cento giorni al Tour de France: il grattacielo si tinge di giallo

Il clima Tour non finisce qui perché sta per partire anche il giro che il Trofeo del Tour farà nelle città coinvolte. L’ambita coppa sarà a Cesenatico dal 17 al 24 aprile con iniziative speciali che verranno annunciate nelle prossime settimane.

«È stato emozionante – commento del sindaco Matteo Gozzoli – vedere tutti i ragazzi così attenti e impegnati al dettato, è stato davvero l’inizio tangibile e concreto di questo percorso che ci condurrà al 30 giugno. A ricordarlo a tutti ci pensa anche il nostro grattacielo per la prima volta colorato di giallo».

«È stato un grande onore per me – ha aggiunto Dalia Muccioli – poter leggere il dettato e sono entusiasta per aver avuto la possibilità di condividere con gli adolescenti di oggi le gioie, le fatiche e le fortune che la vita mi ha donato. Credo molto nello sport come scuola di vita, perché ti insegna come affrontare al meglio i momenti difficili. Mi sento poi di augurare a tutti loro di non smettere mai di inseguire i propri sogni».