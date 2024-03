Entrano in una banca di notte e portano via 15mila euro in contanti

Non é semplice entrare in un istituto bancario di notte e, dopo aver aggirato i sistemi di sicurezza, riuscire ad andarsene indisturbati con 15mila euro in contanti. E’ l’impresa portata a termine da due ladri che, la scorsa notte, eludendo gli allarmi, sono riusciti a forzare una porta della filiale di Riviera Banca in via Cesenatico all’altezza della frazione di Macerone. Una volta dentro l’istituto, hanno portato via contanti per 15 mila euro circa.