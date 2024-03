Omicidio Benini, assolta la nipote Paola. Niente risarcimento ai parenti

A questo punto, a Paola Benini andrà anche restituita la sua abitazione, che era stata cautelativamente posta sotto sequestro conservativo su richiesta delle parti civili (i parenti che reclamavano un risarcimento da 900mila euro).

La nipote dell’87enne, che risiedeva a non molta distanza dalla casa che era dell’uomo, in primo grado a Forlì era stata condannata per omicidio a 24 anni di reclusione. Una sentenza modificata poi a 21 anni, con uno sconto ricevuto in secondo grado. Poi la Corte di Cassazione di Roma aveva accolto il ricorso dei difensori della donna che avevano presentato delle osservazioni legate ai processi precedenti.

A scagionare Paola Benini, come detto, la versione della vittima che, sia ai primissimi soccorritori del 118 che successivamente durante il ricovero ospedaliero, aveva dichiarato di essere stato picchiato da degli “sconosciuti”.