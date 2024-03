Arena Beach e Circolo Tennis di via Abba: aggiudicati i bandi per la gestione

Si sono concluse ieri le procedure di assegnazione dei bandi per la gestione dell’Arena Beach e del Circolo Tennis di via Abba. L’amministrazione comunale, al fine di favorire l’ammodernamento degli impianti sportivi, ha aperto questi bandi richiedendo progetti di rigenerazione dell’impianto supportati da un piano di fattibilità economico finanziaria e da un progetto di gestione per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile.

Per l’Arena Beach, l’aggiudicatario è la Meet Up Asd che ha presentato un progetto per il potenziamento dell’impianto di illuminazione con due nuovi torri fari, nuova passerella per accesso disabili e centro servizi con docce a favore dell’utenza della spiaggia libera. Nell’investimento è prevista inoltre la realizzazione di un impianto fotovoltaico con anche ricarica per le colonnine e-bike.