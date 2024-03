Questa sera (meteo permettendo) la festa di San Giuseppe rimandata per pioggia 

Il quartiere ha organizzato alle 19.30 una cena assieme all’associazione l’Albero della Vita, presso la Casa al Gelso, dove saranno servite piadina con salsiccia, verdure e zeppole, al costo di 13 euro bevande incluse (prenotazioni al 335 5913002). A seguire dalle 20.45, nel piazzale di fronte alla Casa al Gelso, accanto alla chiesa di Bagnarola, ci sarà la focarina aperta a tutti, organizzata dalla parrocchia, per un momento di condivisione.

E l’incertezza, ovviamente, regna anche sulla focarina di piazza delle Conserve, in programma dalla 18, in uno degli angoli più suggestivi di Cesenatico. Al timone dell’evento i Lupi di Liberio in collaborazione con la Cooperativi Bagnìni. Al grido di “Fuoco alle ghiacciaie”, suoneranno e canteranno I Maine Road & I Motel Cesare. L’intrattenimento si svolge in collaborazione con l’associazione La Magica Notte, Pro Loco del Monte, Cesenatico Camping Village e Croce Rossa Italiana (Comitato di Cesenatico).