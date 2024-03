Dal campo alla tavola: la nuova frontiera dei ristoranti

Una riserva naturale preziosa per il suo ristorante che, nella preparazione dei piatti o nel rifornimento della sua cantina, utilizza proprio queste materie prime.

“Siamo partiti dai vini – spiega Santoro – producendo nelle nostre vigne quattro etichette: un Trebbiano, un’Albana, un Sangiovese Gt e uno Superiore che, al di là del ristorante, vendiamo anche a terzi. Poi siamo passati all’olio, che già esportiamo in Belgio, e alla produzione del nostro grano tenero e duro in collaborazione con un mulino locale che ci consente di avere ogni giorno un impasto fresco fatto in casa sia per i primi piatti che per la pasticceria. Infine, da qualche tempo, abbiamo destinato un ettaro anche a frutta e ortaggi e dunque l’idea, nel rigoroso rispetto della stagionalità, é quella di avere dodici mesi l’anno una fornitura completa di materie prime sempre fresche e soprattutto di qualità”.