Una famiglia su tre in Romagna non si fida a bere acqua dal rubinetto

Nel 2023 è al al 28,5% la quota delle famiglie che non si fidano a bere acqua di rubinetto (in linea con la media nazionale). Gli emiliano-romagnoli sono tra i più sensibili in Italia rispetto alla preoccupazione per i cambiamenti climatici: il 71% (degli over 14) pensa che siano tra i cinque problemi ambientali più gravi. A seguire l’inquinamento di fiumi e mari (per il 42%) e il dissesto idrogeologico (26,3%).