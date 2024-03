Calcio, colpaccio della Polisportiva Sala, tris del Valverde

VILLAMARINA – Bellaria Igea Marina 1-4

Ormai destinato alla retrocessione sembra il Villamarina, che ne prende 4 dal Bellaria e rimane incagliato a 16 punti. La classifica in realtà racconta di un Superga al penultimo posto (valevole perlomeno i play-out e non la retrocessione aritmetica) che di punti in più ne ha soltanto 2, ma la china intrapresa dai ragazzi di Fattori preoccupa da tempo.

VALVERDE – Vigne 3-0

Vittoria inaspettata per il Valverde, che ne rifila 3 al Vigne e rimane in scia di un ipotetico (e insperato) piazzamento in zona play-off. Il quarto posto occupato dagli avversari conferisce ulteriore importanza al risultato di sabato, che ha visto andare a segno Bonandi, Armenise e Baroni. Le lunghezze che separano la squadra di Teodorani dall’ottavo posto ammontano a sette, ne consegue che per arrivarci ci sarà bisogno di molta, molta fortuna.