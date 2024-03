Fine vita: Zarrelli, Buda e Salsi dicono “no” alla delibera regionale

“È nostro dovere come cittadini esprimere la nostra ferma opposizione a questa manovra politica – sottolineano Zarrelli, Buda e Salsi – la vita è sacra e non può essere ostaggio di una visione ideologica. Bonaccini sa di non avere i numeri in consiglio regionale, altrimenti avrebbe portato la proposta in Aula, seguendo il normale iter democratico”.

I tre esponenti rimarcano l’importanza delle cure palliative, per dare una risposta umana e concreta alla sofferenza dei malati terminali. “È osceno che si calpesti la vita con indifferenza, quando dovremmo invece concentrarci sull’incentivare e promuovere le cure palliative e la piena applicazione della legge 38/2010. Gli studi dimostrano che dove vengono messe in atto e vi si accede facilmente, il ricorso al suicidio assistito o all’eutanasia cala fino a 10 volte”.