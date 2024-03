Decreto autovelox, ecco tutte le novità su strade urbane ed extraurbane

STRADE URBANE

In città il decreto autovelox risponde in modo diretto alle polemiche sui limiti a 30 km/h imposti da alcuni Comuni, la cui violazione potrà però essere contestata solo in modo immediato, dunque solo non attraverso dispositivi di rilevazione. Questo è il risultato di una generale imposizione del limite minimo sanzionabile a 50 km/h attraverso ogni forma di autovelox, tanto sulle strade ad alto scorrimento che su quelle interne. La distanza minima tra il segnale che ribadisce il limite e il dispositivo non può scendere sotto i 200 metri sulle strade ad alto scorrimento, a 75 metri su tutte le altre, mentre tra due autovelox non possono intercorrere meno di 500 metri.

REGOLE CERTE

Il decreto autovelox, redatto dal ministero delle Infrastrutture in accordo con il ministero dell’Interno, introduce poi alcuni principi generali che valgono tanto per l’istallazione dei dispositivi fissi o mobili che per l’eventuale e successiva contestazione delle sanzioni da parte degli automobilisti. Gli autovelox potranno essere installati solo se su un determinato tratto di strada si è registrato un livello di incidenti elevato nei 5 anni precedenti, se la velocità media rilevata è superiore ai limiti consentiti o ancora se esiste una impossibilità documentata a procedere alla contestazione immediata delle infrazioni. I singoli Comuni perderanno la libertà di installare dispositivi senza accordo preventivo con le altre amministrazioni locali del territorio e in ogni caso la gestione operativa dei dispositivi dovrà essere totalmente a carico delle forze di polizia, senza possibilità di delega a società esterne. Alle previsioni del decreto autovelox va poi aggiunta una significativa novità che si appresta ad essere introdotta dal disegno di legge di riforma del Codice della strada, ovvero l’eliminazione della doppia sanzione sullo stesso tratto di strada se la seconda violazione è stata riscontrata entro un’ora dalla prima, con la multa maggiorata di 1/3. D’altro canto, ancora la riforma prevede l’obbligo di verifiche periodiche e taratura per gli autovelox, argomento a lungo dibattuto e risolto in questo senso dalla Corte costituzionale già nel 2015.