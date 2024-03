Settecento agnelli stipati in un camion sull’A14: multa da 3000 euro all’autista

Quello appena trascorso è stato un intenso weekend di lavoro per gli uomini e le donne della Polizia Stradale di Forlì, impegnati come sempre a monitorare strade ed autostrade della provincia, al fine di prevenire incidenti e aiutare utenti in difficoltà.

Quasi 50 pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato 200 veicoli e 318 persone, di cui 156 sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non fossero in ebrezza.