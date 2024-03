Questa sera si parla di “fascismo repubblichino nel cesenate 1943-1945”

Si intitola “Il fascismo repubblichino nel cesenate 1943-1945” l’appuntamento in programma questa sera – mercoledì 27 marzo – alle ore 20,45 al circolo Arci di Borella.

La serata, che si svolge in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo, è dedicata al racconto di drammatici eventi che hanno insanguinato la storia del nostro territorio dopo la nascita della Repubblica di Salò.

Dopo l’annuncio dell’Armistizio, i primi reparti germanici entrarono a Cesena a partire dal 13 settembre 1943. Il 23 settembre 1943 Salò, un piccolo paese sulla sponda occidentale del lago di Garda, in provincia di Brescia, divenne famoso in tutto il mondo. Benito Mussolini, appena liberato dalla sua prigione sul Gran Sasso, durante l’invasione degli inglesi e degli americani, lo scelse come sede di alcuni uffici e ministeri del suo nuovo governo. In poco tempo quel paesino sconosciuto divenne il sinonimo del nuovo stato che Mussolini aveva creato: la Repubblica Sociale Italiana (RSI).

La RSI, o Repubblica di Salò, fu insieme l’ultima incarnazione del regime fascista e un disperato tentativo di ritorno alle origini del fascismo, ma di fatto fu uno stato fantoccio della Germania nazista, incapace di esercitare un vero e proprio controllo sul suo territorio: un caos di bande armate e semi-indipendenti in lotta contro i partigiani e a volte anche tra di loro. Il nuovo governo creato il 23 settembre era per i tedeschi un’opportunità e un fastidio allo stesso tempo.

Era un’opportunità perché il nuovo governo avrebbe potuto occuparsi dell’amministrazione civile e delle funzioni di polizia, permettendo ai tedeschi di concentrarsi nel fermare l’avanzata anglo-americana nel sud Italia. Le sue milizie aiutarono spesso i tedeschi nei rastrellamenti e furono responsabili di numerosi crimini di guerra.