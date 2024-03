Si presenta l’associazione “Gli amici e le amiche di Giovanni Bissoni”

Assessore regionale alle Politiche per la salute e poi presidente di Agenas, Bissoni ha dedicato il suo impegno politico al settore sanitario dell’Emilia-Romagna. Un impegno che dunque sarà portato avanti dal sodalizio, formato da esponenti della politica nazionale, operatori sanitari e cittadini, tutti accomunati dalla volontà di difendere la visione della sanità non solo come sistema di protezione della salute individuale ma, soprattutto, come “garanzia di giustizia sociale e uguaglianza”.

All’incontro di presentazione parteciperanno il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, il presidente dell’associazione, Vasco Errani e la sua vice Alessandra De Palma, Renato Balduzzi, presidente del comitato scientifico, la socia Francesca Bravi, Carlo Lusenti e Luciano Natali, componenti del cda. Nell’occasione, saranno presentati i componenti degli organismi dell’associazione, sito web e modalità di adesione.