Cervia Run, da oggi la “Città del Sale” ha un evento sportivo in più

“Il running é senza dubbio un movimento in grande espansione – spiega il creatore della Cervia Run Marco Morigi – ma ci sono eventi podistici molto più consolidati del nostro che a questi numeri non ci sono mai arrivati. E’ chiaro che non tutto é andato liscio e molte cose, nella prossima edizione, andranno perfezionate, ma sono davvero orgoglioso di aver regalato alla città di Cervia una manifestazione sportiva cosi’ bella e coinvolgente”.

Un successo – spiega Morigi – che parte da uno staff di collaboratori che hanno saputo mettere nel progetto competenza e passione: “Sono stati loro il vero valore aggiunto dell’evento ed é per questo che ci tengo davvero a ricordarli uno per uno – precisa il titolare del bagno Marco 184 – da Max Rovati e Andrea Rosa di Md Comunicazione alla responsabile marketing Maria Espedita Salomone, dall’ufficio stampa Mario Pugliese all’addetto alla segreteria Piero Santini, dal direttore di gara Andrea ‘Pelo’ Di Giorgio al coordinatore dei volontari Massimiliano Evangelisti. Tutti hanno dimostrato, oltre alle loro indubbie capacità, anche un encomiabile ‘attaccamento alla maglia’. E il ringraziamento ovviamente va esteso anche all’Amministrazione comunale per il supporto che, in questi mesi, dal sindaco Medri all’assessore allo sport Michela Brunelli, non é mai venuto meno”.