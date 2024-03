Giovedì a teatro si parla di adolescenza con “Pov: Point of view”

Un point of view sull’adolescenza. Giovedì 28 marzo “Exit, adolescenza no panic” – la rassegna del Centro famiglie Asp del Rubicone per giovani in crescita e genitori saggi – si sposta a teatro e precisamente al Comunale di Cesenatico, in viale Mazzini 10, per lo spettacolo “Pov: point ov view (adolescenza)”.