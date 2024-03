Giovedì al museo della Marineria i ricordi dell’infanzia di Fellini

Questo luogo si trova a Gambettola, un piccolo comune che sta tra cielo e mare, e il luogo di cui parleremo è il casolare dove i nonni paterni abitavano, inserito nella campagna dove Federico da piccolo viveva le sue estati coccolato dentro e fuori le mura domestiche.

Nella prima parte dell’incontro – in programma nella sala conferenze del Museo della Marineria di Cesenatico giovedì 28 marzo alle ore 16 – sarà proiettato un piccolo filmato curato da Sabina Magalotti, youtuber e blogger di Gioia Emilia Romagna, per delineare le origini del Maestro che molti pensano siano più radicate a Rimini (Amarcord, infatti, rievoca la città di riviera), ma è in Otto e ½ che la casa dei nonni è rappresentata in tutta la sua armonia ricca di suggestioni indimenticabili.

Monica Vincenzi e Luigi Casa sono una coppia che scrive libri all’unisono. Monica è pedagogista clinica e Luigi è geologo e scrittore.

L’incontro, condotto dalla giornalista Alma Perego, che dialogherà con gli autori dei libri citati, si pone l’obiettivo di divulgare, partendo dalle origini, l’opera del grande regista e del “lavoro notturno”, come lo definiva Fellini, rimanendo ancorati al motto più volte citato nel corso delle sue interviste: “Fellini non inventa, fa lievitare la narrazione”.

Casa Fellini, edificata nel 1858, dopo anni di dismissione, è stata acquistata dal comune di Gambettola che ha provveduto ai restauri. E’ stata inaugurata nel 2022 nel contesto del parco Fellini. Il progetto ambisce a destinare la casa a luogo privilegiato per la produzione artistica e all’ospitalità di artisti e circensi.