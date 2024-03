Inserimento lavorativo degli studenti disabili, a Cesenatico 70mila euro

La provincia di Forli-Cesena ha assegnato ai comuni i fondi destinati ai progetti degli alunni con disabilità iscritti alle scuole superiori per l’anno 2023/2024.

Si tratta di una dote di risorse pari a 636.883 euro, 20mila in più rispetto allo scorso anno, che andranno ad arricchire, qualificare e rafforzare le azioni messe in campo autonomamente dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche per aiutare i giovani con disabilità nel loro percorso individuale verso l’autonomia e per l’acquisizione di competenze per un futuro inserimento lavorativo.