Oggi il sindaco Gozzoli ha salutato gli alunni per l’ultimo giorno alla scuola “Saffi”

Nei prossimi giorni partiranno i lavori da € 1.300.000,00 finanziati dal PNRR con l’amministrazione comunale che sta valutando sulla futura funzione da assegnare allo stabile; contestualmente continuano i lavori per la costruzione della nuova scuola di viale Torino che verrà inaugurata nel 2025 e dove i bambini potranno fare lezione dopo il periodo transitorio nei moduli prefabbricati, spazi adeguati, luminosi e funzionali che sono già stati utilizzati con successo e soddisfazione dagli alunni della scuola elementare di Sala.

“Mi è sembrato giusto essere qui oggi per salutare gli alunni, i docenti e tutto il personale insieme anche alle famiglie – le parole del sindaco Matteo Gozzoli – voglio ringraziarli per la pazienza e sono certo che comprendano l’importanza di tutti gli interventi che stiamo mettendo in atto in tema di edilizia scolastica. Ci sono dei disagi ma è tutto finalizzato a migliorare la sicurezza delle nostre bambine e dei nostri bambini e a permettergli di stare a scuola in ambienti confortevole e ottimali per il percorso educativo. Viviamo un giorno storico perché la scuola Saffi ha formato generazioni e generazioni di cesenaticensi e sono certo che questo edificio è nel cuore di tanti ma lo sarà per sempre. Stiamo valutando come sfruttarlo al meglio per renderlo ancora un punto di riferimento per la collettività”.