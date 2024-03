Si è concluso il giro della giunta nei quartieri: hanno partecipato oltre 300 persone

I temi toccati sono stati tanti e questi incontri sono stati l’occasione migliore per l’amministrazione che ha avuto modo, tra gli altri, di illustrare la situazione del ponte di viale Roma, del ponte del Gatto, i progetti futuri in tema di edilizia scolastica, manutenzioni del verde e delle strade, nuove aree verdi, nuove aree di parcheggio, il progetto per la riqualificazione del Waterfront, ma anche dei tanti eventi che stanno per arrivare con la primavera compresa la punta di diamante del Tour de France. Moltissime anche le richieste dei cittadini e dei comitati, in un dialogo che – si legge nella nota del Comune – “nel corso degli anni non è mai mancato”.