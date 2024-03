Confcommercio Cesenatico: “Cau inadeguati per i 200mila turisti dell’estate”

In questo senso, l’associazione di categoria esprime “dubbi e perples­sità” sul progetto perché “a parte le piccolissime necessità, a Cesenatico, per un’assistenza più strutturata, bisogna rivolgersi a Cesena dove all’ospedale Bufaiini è presente il Pronto Soccorso”. Per questa ragione “si viene quindi a creare una disparità tra i cittadini delle due località con l’intasamento del Pronto Soccorso di Cesena”.

Ma la preoccupazione maggiore di Confcommercio Cesenatico riguarda “il disservizio che verrà offerto in estate agli almeno 200mila turisti che nei periodi di massima affluenza sono presen­ti solo nelle località di Cesenatico, Gatteo Mare, San Mauro Mare e Savignano a Mare, per i quali il Cau non pare proprio il servizio sanitario più indicato”. Per questo, Confcommercio chiede che venga aperta una riflessione seria su questo proble­ma importante.