Finta guardia zoofila aveva in casa un arsenale militare

Subito è stata trovata una pistola “clandestina”, priva di segni distintivi e non catalogata. Nel portaoggetti dell’auto é stata rinvenuta una scatola in cartone di colore rosso con all’interno un oggetto che sembrava un portachiavi. I successivi approfondimenti hanno fatto emergere, invece, che si trattava di una pistola clandestina a due colpi, di costruzione camuffata, paragonabile ad un’arma da “guerra”.

A casa dell’uomo sono state trovate decine di armi tra pistole e fucili e munizioni, tutte sequestrate per accertamenti. Peraltro all’interno dell’abitazione sono state trovate anche numerose giacche e maglioni integri riportanti i segni distintivi della “Polizia Penitenziaria”.

Le operazioni sono proseguite anche in un altro immobile nella disponibilità dell’uomo che hanno consentito di rinvenire e sequestrare 44.440 euro in contanti, suddivisi in mazzette di banconote di piccolo taglio.

Al termine delle attività l’uomo, oltre ad essere stato arrestato per il possesso di armi da guerra e armi clandestine, è stato denunciato per ricettazione, detenzione abusiva di armi e per uso di segni distintivi falsi. In attesa del processo, è stato portato in carcere e rischia una condanna fino a 8 anni di reclusione.

L’uomo verrà segnalato anche in Prefettura per il divieto di detenzione armi.