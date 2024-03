Michele Manieri: “Strutture turistiche senza personale? Vi spiego perché…”

Per Manieri la parola magica é “inclusività”: “La formazione del personale non basta, serve un coinvolgimento piu’ costante ed intensivo. Il ‘senso di appartenenza’ non si costruisce a parole, ma con dei percorsi esperenziali che poi vanno comunicati all’esterno. Perché bisogna essere attrattivi non solo verso il cliente, ma anche verso il lavoratore. Si chiama marketing delle assunzioni: se un dipendente capisce che, in un determinato contesto, la sua figura é valorizzata, quello sarà il primo posto in cui manderà il suo curriculum. Viceversa, se per sentito dire, intuisce che in quel luogo i dipendenti non vengono trattati bene, allora lo eviterà. Il datore di lavoro, spesso, lo sottovaluta, ma il ‘passaparola’ fra cuochi, camerieri e lavapiatti é molto intensivo e, senza far nomi, anche sulla riviera riminese ci sono alberghi o ristoranti con una pessima reputazione in cui nessun dipendente metterebbe mai piede”.

“Certi percorsi virtuosi non nascono da un giorno all’altro perché, a volte – chiarisce Manieri – occorre lavorare al di fuori dell’attività, ma se investi in questo metodo i problemi di personale pian piano si risolvono. E’ chiaro che non tutti sono portati alle relazioni umane e, per questo, ci sono i consulenti come me che insegnano un metodo, ti supportano nella sua applicazione e se ne vanno solo quando l’azienda ha perfettamente assimilato il nuovo modello. Quanto ci vuole? A volte basta un incontro, altre volte servono tempi piu’ lunghi”.

Manieri viene spesso reclutato dalle strutture turistiche di tutta Italia anche come “infiltrato speciale”, ovvero colui che, camuffato da dipendente, studia in incognito le criticità del sistema e poi segnala i correttivi: “Sul piano etico sara’ anche una figura discutibile – ammette – ma, a volte, é davvero l’unico modo per ottenere un check affidabile e per far affiorare le vere crepe del sistema. Del resto, non opero per punire o, banalmente, per fare la spia, ma solo per avere un quadro credibile della filiera lavorativa. Solo quando hai in mano una diagnosi precisa, infatti, si può pensare ad una terapia efficace”.

Manieri gestisce anche un autentico “tesoro”, una chat whatsapp con circa mille persone residenti in tutta Italia creata proprio per mettere in relazione domanda ed offerta: “Funziona come una bacheca di collocamento – spiega – se cerchi o offri lavoro, dalla Sicilia alla Svizzera, questa é una piattaforma efficacissima, un data-base che offro tra i miei servizi” (Info Barone.manieri76@gmail.com).