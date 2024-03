“Welcome to the greatest show” di Ivan Boschi debutta a Cesenatico

La trama tratta, attimo per attimo, la realizzazione del più grande spettacolo del mondo creato da un famoso impresario circense che ha un sogno. È sicuro di realizzarlo credendo fermamente nelle proprie capacità e nel proprio talento. È un uomo affascinato dalla magia, dall’illusione e dagli aspetti più paradossali e macabri del genere umano. L’eccezione è la sua regola di vita. Ingaggia stranezze di ogni genere e proprio su questo fa la sua fortuna portandoli davanti ad un pubblico incredulo.

I personaggi di questo grande show non vengono mai etichettati come “diversi” dal protagonista; i difetti fisici diventano in questo modo simbolo di personalità e di purezza morale, tanto che i diretti interessati arriveranno al punto di non poter più rinnegare un ritrovato amore per sé stessi. C’è poi il lato romantico, la favola: il sogno di un’altra vita e di un amore che sembra impossibile per l’uomo che insegue la fama, ma per cui la famiglia è ciò che più conta. Il protagonista diventa il simbolo dell’etica americana del duro lavoro, che porta al successo e consente la scalata sociale, precorre e incarna il motto disneyano: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”.

È un Musical ben orchestrato, pieno di colori, composto da un cast di 33 performer, coreografie e acrobazie dinamiche guidate, per il ballo, da Prisca Camanzi e per le scene da Francesca Paganelli, costumi originali a cura di Simona Bonoli e Fulvia Bartolini, scenografie coordinate da Eddy Prencipe, una grandiosa e indimenticabile colonna sonora suonata dal vivo dalla GreatBand che suonerà dal vivo magistralmente diretta da Stefano Zani, voci e cori guidati da Patrizia Boschi, la Regia è di Ivan Boschi.

La sezione musical fa parte del cartellone teatrale promosso dal Comune di Cesenatico e che ha come partner Radio Studio Delta e sistemifotovoltaici.com.

Le prenotazioni dei posti dei musical sono attive al 3881142484. Platea/palchi € 20. Loggione € 16.

Informazioni

Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) – teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it