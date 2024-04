Al via le iscrizioni per i centri estivi di luglio ed agosto

Partono oggi le iscrizioni per i centri estivi in programma a Cesenatico nei mesi di luglio ed agosto. Sono disponibili 160 posti per ciascun mese, riservati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. I posto sono suddivisi fra il centro estivo per l’infanzia presso la scuola Arcobaleno in via Cremona nella zona Ponente, ed il parco giochi estivo per i bambini della scuola elementare e centro estivo adolescenti, presso la scuola Leonardo Da Vinci in via Caboto, sempre a Ponente.