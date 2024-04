Alessio Rizzo è il nuovo comandante della Polizia Locale di Cesenatico e ha preso servizio lunedì 1° aprile per il primo giorno di questo suo nuovo incarico a seguito di una procedura selettiva.

Classe 1991 e originario di Mazara del Vallo, Rizzo in precedenza ha ricoperto per sette anni il ruolo di Vicecomandante della Polizia Locale nel comune di Buccinasco in provincia di Milano. In precedenza Rizzo aveva prestato servizio anche come agente nel comune di Cerro Maggiore in provincia di Milano e come ufficiale nel comune di Mazara del Vallo in provincia di Trapani.