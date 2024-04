Arriva Betobahia e il Carnevale di Gambettola si trasforma in una bolgia da stadio!

Ha lasciato il segno, come sempre, la partecipazione di Betobahia al Carnevale della Romagna di Gambettola, un evento organizzato dall’Associazione Gambettola Eventi e dall’amministrazione comunale in cui convivono l’amore per le tradizioni e la passione per il folklore. E in un lunedì di Pasquetta solo in parte disturbato dalla pioggia non poteva mancare l’energia contagiosa di Alberto Pazzaglia, il re dei tormentoni estivi, diventato – grazie al suo brano “Ciapa la galeina” – un profeta vivente del dialetto romagnolo nel mondo.