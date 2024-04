Ponte di viale Roma, Fratelli d’Italia all’attacco: “Ritardi e disagi per i cittadini”

“Questa serie di disguidi – secondo Fratelli d’Italia – stanno prolungando la durata del cantiere, oltre ai disagi per gli automobilisti, ma anche i pedoni, di Cesenatico, costretti a scegliere percorsi alternativi. L’Amministrazione comunale non può continuare a far finta di niente e a minimizzare la malagestione di questo cantiere e deve dare spiegazioni ai cesenaticensi – conclude Sebastiano Padovan – sui conseguenti ritardi dell’opera: ci auguriamo che per metà maggio, dopo un mese e mezzo di ritardi, il ponte possa essere completato, così da porre fine a questa situazione di disagio”.