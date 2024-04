Imprese turistiche, un servizio online per trovare gli stagionali 

Le aziende che desiderano pubblicare il proprio annuncio di ricerca di personale nella banca dati ‘domanda/offerta’ dedicata al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, possono invece scaricare il modulo e fare richiesta al Centro per l’impiego di propria competenza.

Nelle offerte di lavoro a Cesenatico ci sono numerose offerte per aiuto cuoco per tutta la stagione estiva, aiuto segretario, diverse offerte per animatori, per bagnini con brevetto di salvataggio, bagnini per stabilimenti balneari. Ci sono anche offerte per banconiere di gelateria, barista, cameriere ai piani in hotel, cameriere di sala, commesse alimentari, commessi di negozio, cuochi, grigliere, lavapiatti, segretario o segretaria d’albergo e tuttofare. Si cercano lavoratori a tempo pieno o part-time o solo per il weekend.