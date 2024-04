In manette la responsabile di una struttura per pazienti psichiatrici di Cesenatico

Il provvedimento é scattato lo scorso 20 marzo dopo una articolata attività investigativa. A mettere le manette ai polsi della donna sono stati i Carabinieri di Cesenatico che l’hanno arrestata in flagranza del reato.

L’indagine, partita dalla denuncia sporta da una dipendente della struttura che riferiva di violenze fisiche e psicologiche messe in atto dalla 63enne nei confronti di uno degli ospiti, ha consentito di documentare, mediante intercettazioni audio-video, sia violenze fisiche, consistenti in schiaffi, strattonamenti, strette al collo e percosse, che psicologiche, quali offese alla sfera fisica e mentale, minacce e soprusi, consistiti, fra l’altro, nel non fare sedere la persone sul divano come gli altri ospiti, non fargli finire alcuni pasti, chiudergli il bagno a chiave per impedirgli l’accesso, cercare di non farlo dormire.