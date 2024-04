Morte di Pantani, la famiglia si oppone all’archiviazione

“Se e quando arriverà una richiesta di archiviazione, ne valuteremo le motivazioni e decideremo se varrà la pena fare opposizione. Da quanto sappiamo, in questi anni la Procura ha indagato a fondo seguendo anche i nuovi indizi e le nuove tracce che abbiamo fornito per conto della famiglia Pantani”, aveva detto l’avvocato Fiorenzo Alessi che rappresenta i genitori di Marco Pantani.

Valutazione evidentemente riformata in quanto lo stesso legale avrebbe chiesto alla Procura, nell’opposizione all’archiviazione, di interrogare i medici che avevano in cura Pantani per valutare la quantità dei farmaci assunti; ed ancora di mettere a confronto alcuni dei coinvolti a iniziare da Fabio Miradossa, che patteggiò nel 2005 una pena per spaccio.