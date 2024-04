Violenze contro paziente psichiatrico, Gozzoli amaro: “Addolorati come comunità”

“Il caso – conclude il primo cittadino – é emerso a seguito di controlli interni alla struttura in sinergia con il Centro di Salute Mentale dell’Ausl Romagna. Questa testimonia che Cesenatico e tutto il territorio mantengono alta l’attenzione e sono in grado di difendersi di fronte a casa gravi come quelli appena accaduti. Ringrazio i Carabinieri per la celerità con cui sono intervenuti e per l’efficacia”.