“Cara Selen, quando i morsi della fame si faranno sentire, pensa al gelato”

Una partnership che registrò subito un grande successo grazie alla bontà del gelato, ma anche all’appeal indiscutibile delle due protagoniste: da una parte Luce Caponegro, in arte Selen, sexy-icona dell’era analogica, fino a ieri attiva nel settore della bellezza e del benessere; dall’altra Jessica Galletti, creatrice del gelato, imprenditrice dal 2014, titolare di tre punti vendita a Cesenatico, Cervia e Cesena.

“Con Selen all’Isola – spiega Jessica – non potevamo non riproporre quel gusto speciale scelto da lei in persona e creato da me con ingredienti bio e procedimenti 100% vegan”.

Si tratta di un gelato assemblato senza grassi vegetali idrogenati né emulsionanti, che Gessica e Luce hanno creato, in primis, per la salute dei nostri cari. Il “gelato di Selen” fa parte, infatti, della linea “crudi vegani” ed é realizzato con fave di puro cacao e addolcito con zucchero integrale del fiore di cocco bio, che ha un indice glicemico più basso. E’ un gusto che racconta l’amore per la natura e la sostenibilità ambientale, un gelato artigianale creato con ingredienti puri senza glutine né latte né derivati di origine animale e assemblato con procedimenti naturali 100% vegan”.