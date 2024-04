Il business del ‘pelo superfluo’, Luca Venturi raddoppia

La foto-epilazione permanente continua a spopolare in Romagna dove la cura del corpo, anno dopo anno, si fa sempre più raffinata. E cosi’, dopo i grandi risultati ottenuti nel centro di Cesena (inaugurato nell’aprile di un anno fa in piazza Partigiani) Luca Venturi – laureando in legge ma soprattutto giovane imprenditore di successo – raddoppia.

Lunedi 15 aprile, infatti, al civico 2 di via Dragoni a Forli, in un edificio dotato di autonomo parcheggio non a pagamento, aprirà ufficialmente con tre dipendenti il suo secondo centro estetico di “ZeroPeli”, marchio leader nel franchising della foto-epilazione: “E’ un passo ragionato – spiega Luca – che nasce da una rigorosa analisi del mercato. Del resto, secondo i canoni estetici della modernità, il ‘pelo superfluo’, nelle donne ma oggi anche negli uomini, è ormai diventato un inestetismo insopportabile e, come tale, da estirpare per sempre. Ecco perché in Italia i centri specializzati nell’epilazione laser permanente sono un business emergente”.