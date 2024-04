Il Governo finanzia  la Celebrazione del 70° Anniversario di “Romagna Mia”

Il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Spettacolo, ha accordato un contributo di 20.000 euro per la Celebrazione del 70° Anniversario di “Romagna Mia”, composta da Secondo Casadei e resa celebre da Raoul Casadei, proposta dall’Associazione di promozione sociale Balamondo di Cesenatico. Ne dà notizia Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia.

“Il progetto in questione – spiegano il parlamentare e Sebastiano Padovan, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Cesenatico – è tra quelli approvati dalla Commissione Consultiva per la Musica all’interno dei Progetti Speciali dell’ambito Musica per l’anno 2024. Ci fa piacere che l’iniziativa, volta a celebrare il settantesimo anniversario di una canzone simbolo della nostra terra e ambasciatrice della Romagna nel mondo, sia stata accolta favorevolmente dal Ministero: come spiegato nel progetto, si tratta di una proposta per riunire tutte le formazioni bandistiche d’Italia per realizzare un evento unico in cui eseguiranno all’unisono Romagna Mia”.