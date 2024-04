Luciano e Marisa 60 anni insieme: un bellissimo traguardo in casa Nanni

Dopo la chiusura dello storico negozio Luciano ha continuato ad essere un acuto e curioso testimone della vita cittadina nel suo osservatorio privilegiato di via Baldini, dove la coppia risiede da 60 anni e dove negli ultimi anni, con l’arrivo della bella stagione, si ritrova a far salotto con il suo gruppetto di amici, commentando tutte le novità di Cesenatico. E’ anche un sostenitore della storia cesenaticense, immortalata nei momenti più salienti e significativi in migliaia di scatti che fanno parte dell’archivio fotografico di famiglia e che raccontano oltre un secolo di avvenimenti, anche di costume. Marisa invece, dopo aver insegnato per tanti anni, si è dedicata per lungo tempo all’attività di Libera, di cui è stata referente provinciale per molti anni, senza dimenticare la vita politica della sua città, che ha rappresentato come consigliere comunale.