Porta il tuo pupazzo in biblioteca: bella iniziativa per tutti i bambini!

Per avvicinare le giovani generazioni alla lettura, Cesenatico ospita questo sabato un’iniziativa davvero originale dal titolo “La notte dei pupazzi in biblioteca”. L’appuntamento si svolge in due giornate e i protagonisti saranno le bambine e i bambini di Cesenatico che sono stati invitati a portare il proprio pupazzo del cuore alla biblioteca comunale in piazza Ciceruacchio.