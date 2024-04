“La fragilità è cosa sacra”, inaugura domenica la mostra di Greta Pirri

ll percorso espositivo comprende una trentina di opere, di cui molte inedite, create appositamente per il progetto artistico romagnolo, datate dal 2014 al 2024 con qualche eccezione per tre lavori antecedenti, del 95’, del 96’ e del 2000, i magnifici acquerelli che sono stati pubblicati nel libro e alcune terrecotte. Il titolo scelto dall’artista per il progetto abbina il sostantivo “fragilità” all’aggettivo “sacra”; la sacralità dei sentimenti, delle relazioni, degli affetti familiari che ci rendono fragili quando ci vengono a mancare. Una mostra, da visitare con uno sguardo attento, indagatore, che ci esorta ad avere maggiore riguardo verso i nostri simili e ai loro sentimenti. I proventi della vendita dei cataloghi realizzati per l’occasione saranno devoluti all’associazione “Porte Aperte della Romagna sezione Cesena” che opera sul territorio per la salute mentale e collabora con il Dipartimento di Salute Mentale della Provincia Forlì – Cesena.