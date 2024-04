Rievocazione della pesca alla “tratta”: rese note le date

Quest’anno le date in programma sono 30 maggio, 27 giugno, 25 luglio, 29 agosto 2024, spiaggia libera di ponente fronte Congrega Velisti Cesenatico ore 5.30 del mattino.

Si ricorda che, in caso di condizioni meteo-marine non ideonee, la rievocazione potrà essere annullata anche poco prima dello svolgimento, motivo per cui non sarà possibile darne comunicazione.