Due belle iniziative per la salute dei cittadini di Cesenatico

Al via due iniziative del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl: si intitolano “Muoviamoci a… Cesenatico” e “Occhio all’Etichetta” e promettono di migliorare lo stile di vita di tutti i cittadini.

“Muoviamoci a … Cesenatico” è in programma mercoledì 10 aprile dalle 15 alle 17. Un appuntamento per muoversi e mantenersi in forma e in salute a Cesenatico, magari anche divertendosi. I partecipante avranno a disposizione i consigli di un tecnico delle attività motorie e il personale sanitario del dipartimento di Sanità pubblica.