Il “solito” weekend tra tossici, ubriachi e clandestini

Sono invece sette i giovani segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 23enne controllato in piazza Andrea Costa e sorpreso con in tasca due grammi di hashish, un 18enne ed un 17enne controllati ai Giardini al Mare e trovati in possesso di cinque grammi di hashish, un 19enne pizzicato sul lungomare con un grammo di hashish, un 19enne perquisito dai carabinieri della Stazione di Longiano sulla via Emilia e scoperto con un pezzo di fumo, un 27enne controllato dai carabinieri di Savignano e sorpreso con un grammo di hashish e uno spinello già pronto all’uso, oltre a un 21enne trovato con in tasca del fumo. Tutti e sette hanno dichiarato di possedere la droga per esclusivo uso personale.