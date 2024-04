Prosegue al teatro Comunale “Welcome to the greatest show”

Dopo il grande successo delle prime serate (tutte rigorosamente sold-out) prosegue “Welcome to the greatest show”, lo spettacolo teatrale del regista Ivan Boschi. I prossimi appuntamenti sono calendarizzati martedì 9 e mercoledì 10 aprile. Lo spettacolo andrà in scena alle 21 con il suo cast di oltre 30 attori e la band che suonerà dal vivo la colonna sonora.

Tutte le rappresentazioni, dal debutto di sabato sera passando per la doppia esibizione di domenica fino agli ultimi due appuntamenti, hanno registrato il tutto esaurito.