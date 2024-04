“I dipendenti Ausl non possono pranzare con 5 euro…”

Quando si parla di corretti stili di vita nelle campagne di prevenzione in generale, l’alimentazione è fondamentale perchè, migliorando la qualità del pasto, si permette di rispondere a molte delle prescrizioni sulla salute, di cui hanno diritto anche coloro che lavorano nel servizio sanitario locale. Il benessere e la salute dei dipendenti devono essere una priorità per la direzione. Ma ad oggi in AUSL Romagna non è così, avendo il pasto per ogni dipendente un valore economico di soli 5,16 euro non si può pensare che i lavoratori abbiamo tanta scelta e qualità”.