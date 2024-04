Opere concluse, cantieri in corso e in partenza: il cronoprogramma di Cesenatico

Scuole e viabilità: “a Cesenatico si punta sulla sicurezza dei cittadini”. Così il sindaco Matteo Gozzoli, insieme al dirigente ai Lavori Pubblici Chiara Benaglia e alla responsabile del settore Barbara Zignani, fa il punto sulle opere appena concluse, sui cantieri in corso, sui lavori in partenza e sui progetti già finanziati, per un totale di investimenti sul territorio di oltre 30 milioni di euro, per la precisione 32.300.350,00 euro. In quest’ultima cifra è considerato anche l’avanzo di bilancio da 2.400.000,00 euro che arriverà dopo l’approvazione del rendiconto e che la Giunta potrà utilizzare.

“Un importo record, una ricaduta sul territorio mai raggiunta prima sfruttando anche i finanziamenti derivanti dai fondi PNRR (con i quali si finanziano i lavori della scuola di Sala, Arfelli e Saffi, il ponte di via Ferrara e il ponte di viale Roma) la partecipazione a bandi regionali e nazionali e le risorse messe in campo dall’amministrazione comunale – spiega il primo cittadino – La cifra raggiunta è la sintesi del lavoro di programmazione di questi anni unito a una serie di situazioni contingenti su cui siamo dovuti intervenire per la sicurezza della collettività”.

Le opere concluse.

Lavori alla scuola elementare di Sala per 1.017.000,00 euro; demolizione e ricostruzione del ponte di via Ferrara per 380.000,00 euro; spostamento dei moduli prefabbricati propedeutici all’edilizia scolastica per 125.000,00 euro; impianti fotovoltaici nelle scuole per 200.000,00 euro; lavori alla pescheria comunale per 99.000,00 euro.

I cantieri in corso.

Nuova scuola di viale Torino per 7.000.000,00 euro; realizzazione di 18 nuovi alloggi Erp nella zona della colonia “ex Prealpi” per 3.943.106,00 euro; demolizione e ricostruzione del ponte di viale Roma per 1.680.000,00 euro (il ponte riaprirà a senso unico alternato a metà maggio); lavori alla scuola primaria di via Saffi per 1.300.000,00 euro (il cantiere terminerà alla fine del 2024 – metà 2025); lavori alla fognatura di via Bramante per 500.000,00 euro; nuovo piano asfalti per 500.000,00 euro; riqualificazione dello stadio per 230.000,00 euro.

I lavori alla nuova scuola di viale Torino sono partiti nel 2019, si prevede la fine del cantiere a giugno 2024. Dopo le vicissitudini legali avute con la precedente ditta appaltatrice, ora “i lavori procedono spediti, ora la problematica principale è il rincaro dei materiali del 20% e la fornitura dei materiali”, spiega il sindaco Gozzoli.