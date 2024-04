Alessandro Zanchettin parla di “alleanze educative”

“Alleanze educative e comunità”. Sarà questo il tema dell’intervento di Alessandro Zanchettin in programma oggi (dalle 18 alle 20.30) nella sala del Museo della Marineria, in via Armellini.

Si tratta dell’ultimo appuntamento di “Exit, adolescenza no panic”, la rassegna del Centro famiglie Asp del Rubicone per giovani in crescita e genitori saggi.