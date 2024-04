Truffe telefoniche a Cesenatico, l’appello del sindaco Gozzoli

“La tecnica adottata è quasi sempre la solita – entra nel dettaglio Matteo Gozzoli – i malviventi telefonano a casa o al cellulare delle vittime e fingono che un familiare sia stato protagonista di un incidente e quindi chiedono somme di denaro ai ai parenti allo scopo di risarcire la vittima dell’incidente. Chiedono soldi in contanti oppure gioielli o monili preziosi e comunicano che, entro breve, un incarico sarebbe passato a ritirare la somma”.

“É importante sottolineare – scrive il sindaco – che i Carabinieri o, in generale, le forze dell’ordine non chiedono mai denaro ai cittadini. In Italia non esiste l’istituto della cauzione per liberare persone da stati di fermo di polizia. Ricordiamo anche che i Carabinieri in questi casi non si recano a casa delle famiglie ma al massimo li convocano in caserma”.