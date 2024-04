L’idraulico Nunziatini festeggia i 25 anni di attività

Con l’aumento dei clienti, oltre al lavoro sono aumentate le preoccupazioni, che Nunziatini non nasconde: “Il giro è aumentato notevolmente, ero più giovane e le paure comunque c’erano, perchè ero novizio, in un periodo non proprio roseo, perchè ci sono stati momenti di crisi economica generale. La mia tenacia non mi ha fatto demordere e così ho incrementato la mia clientela ma mai esagerando, perchè io sono uno meticoloso e la parola è sacra. Quel che ho imparato è di saper dire dei no a dei potenziali nuovi clienti per non scontentare quelli che ho già, e talvolta chiedo una mano ad un collega fidato, anche se io amo lavorare, lo faccio con passione e prediligo essere in solitario”.

Il sindaco Gozzoli si è complimentato con il giovane artigiano: “Dieci anni sono un grande traguardo e la storia di Andrea è simbolo dell’operosità, della tenacia e dell’abilità romagnola e cesenaticense. Imprese come la sua sono fondamentali per il tessuto economico del territorio e gli auguro di continuare così per tanti anni ancora”.